Istat: cresce produzione nelle costruzioni, top da maggio 2012

(Teleborsa) - L'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra, a novembre, il, raggiungendo il. Lo comunica l'Istat sottolineando che anche su base tendenziale la crescita prosegue a un ritmo vivace, sia per l’indice grezzo sia per quello corretto per gli effetti di calendario.A novembre l'Istituto di statistica stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti dell’1% rispetto a ottobre.Nella2021 la produzione nelle costruzioni registra una crescita del 3,4% rispetto al trimestre precedente.Su base tendenziale, sia l’indice grezzo sia l’indice corretto per gli effetti di calendario crescono del 13,2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come a novembre 2020).Nella media dei primi undici mesi del 2021, l’indice grezzo mostra un incremento del 24,2% e l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 24,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.