Mercati europei cauti. A Milano focus su TIM

(Teleborsa) -, dopo un avvio positivo sostenuto dalla notizia che la banca centrale cinese ha abbassato i tassi su alcune scadenze di prestiti , a sostegno della ripresa economica del Paese. Nel frattempo, i future statunitensi mostrano segnali rialzisti lasciando presagire una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,134. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,22%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +138 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,31%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,17%, resta vicino alla parità(-0,05%); piatta, che tiene la parità. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,46%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,49%, portandosi a 29.982 punti.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 2,44% cercando di recuperare le recenti perdite. Domani, venerdì 21 gennaio, il CdA formalizzerà la nomina di Labriola quale Amministratore delegato. Il 26 gennaio sarà, invece, presentato ufficialmente il piano strategico al CdA, illustrato in modo informale da Labriola nei giorni scorsi, in vista della sua approvazione il 2 marzo in occasione del board convocato per i risultati di bilancio 2021.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,32%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,68%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,72%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,35% nel giorno in cui ha annunciato il completamento dell'investimento in Factorial.Deboli i petroliferi: scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%. Dimessa, con un calo frazionale dello 0,92%.del FTSE MidCap,(+3,69%),(+3,17%),(+2,87%) e(+2,48%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,81%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,11%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,09%.