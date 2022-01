Monnalisa, Standard Ethics assegna corporate rating "EE-"

Monnalisa,

(Teleborsa) - L'Agenzia di rating Standard Ethics ha assegnato il rating EE- (adequate) ovvero investment grade aposizionandola ai vertici nel confronto con le altre aziende del settore, "a conferma del proprio percorso di crescita in ambito ESG (Environmental, Social and Governance)".(Environmental, Social, Governance) e rendicontati con strumenti adeguati e standard evoluti - si legge nel final report dell’agenzia -. La società utilizza processi ambientali sottoposti a certificazione. La governance della Sostenibilità è in gran parte allineata alle indicazioni internazionali (Onu, Ocse e Ue). Anche tenendo conto delle particolarità del mercato di quotazione e della struttura azionaria, è parere degli analisti che residuino, come la composizione quali quantitativa del Consiglio di Amministrazione (indipendenza e diversità)".