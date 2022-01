Sotto la parità il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari (-0,43%)

comparto del commercio in Italia

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

Ftse MidCap

Unieuro

Ftse SmallCap

Netweek

Unieuro

Basicnet

(Teleborsa) - Ilsi muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con ilIlha aperto a quota 131.203,6, in ribasso dello 0,43% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 680, dopo aver esordito a 688.Tra le azioni del, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,85% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,59% sui valori precedenti.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,85%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,53%.