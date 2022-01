Sycomore Asset Management sul podio degli "ESG Champions" di Main Street

(Teleborsa) -, società parte dell’ecosistema Generali Investments focalizzata sugli investimenti socialmente responsabili, si aggiudica di nuovo ilin occasione deiha conquistato il titolo di, grazie al suo team di gestione ed alla metrica Net Environmental Contribution, che punta aildelle aziende.Ogni anno la società di advisory MainStreet Partners seleziona i "campioni" della sostenibilità, mettendo sotto osservazione oltre 4.200 strategie, gestite da circa 160 asset manager internazionali. Vengono usati 80 differenti indicatori raccolti in 3 pilastri - valutazione complessiva della società di gestione, strategia dei singoli fondi e portafoglio di investimento - per determinare i vincitori delle 14 categorie selezionate.Sycomore Europe Eco Solutions, che ha un, si è affermato come miglior comparto tematico incentrato sulle tematiche ambientali, in quanto integrae, attraverso la metodologia NEC, prende in considerazione, non solo il cambiamento climatico, ma anche aspetti ambientali quali la qualità dell’aria, la gestione delle risorse, la mobilità ed i trasporti o la biodiversità."Questo premio conferma non solo l’expertise di Sycomore AM all’avanguardia nell’applicazione dei criteri ESG e nell’offerta di soluzioni di investimento ESG-compliant, ma anche il costante impegno di Generali Investments verso soluzioni con una spiccata impronta di sostenibilità ed incentrate su temi di investimento che riflettono solidi megatrend, che beneficeranno di massicci investimenti ed iniziative nei prossimi anni", ha commentato, Head of Sales Italy di Generali Investments Partners.