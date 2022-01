Take Off lancia il nuovo brand proprietario "Massimo Moresco"

Take Off

(Teleborsa) -, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, lanca il nuovo brand proprietario "Massimo Moresco": la linea, già disponibile nei punti vendita Take Off e sullo shop online, è dedicata alla collezione jeans uomo/donna e calzature uomo.Massimo Moresco si aggiunge all’ampio portafoglio di brand proprietari che comprende 3 marchi rivolti ad un pubblico maschile (Andrea Maggi Milano, Henry Smith London, 121) e 3 rivolti a un pubblico femminile (Gaia Galli Milano, Stella Berg, Yuko Hayate Tokyo).La nuova linea Massimo Moresco è un marchio registrato, Total Look Uomo/Donna, che si rivolge ad un pubblico eterogeneo in cerca di capi che offrono un look casual e sportivo. Ad oggi i capi del nuovo marchio proposti nei punti vendita sono circa 3.000."In linea con la strategia di sviluppo dei brand proprietari,commenta-. L'introduzione di Massimo Moresco rappresenta un'ulteriore opportunità per ampliare la gamma di prodotti offerta alla clientela, che ricomprende diversi stili e consente al cliente finale di poter scegliere tra diverse fasce di prezzo", aggiunge Piccarreta.