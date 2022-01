Vueling conferma la rotta Milano Bergamo- Parigi Orly

(Teleborsa) - La compagnia aerea spagnolaconferma la rottaanche per la, che prenderà il via il 26 marzo per chiudersi il 29 ottobre.Il collegamento, inaugurato il 2 novembre 2021, sta riscuotendo un certo successo da parte dei passeggeri che transitano l'aeroporto milanese, che manifestano un certo apprezzamento riguardo al comfort di bordo e alla puntualità del servizio.Attualmente Vueling opera la rotta con(martedì, giovedì, domenica) ed impiega un Airbus A330 da 317 posti."Una scelta importante per il nostro aeroporto, quella operata di Vueling, che conferma il successo della collaborazione avviata nell’autunno scorso e va nella direzione dello sviluppo e potenziamento di rotte di alto valore strategico", afferma Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di SACBO, ricordando l'importante appuntamento con Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023.