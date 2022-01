WeTransfer, con IPO punta a valutazione da oltre 700 milioni di euro

(Teleborsa) - WeRock (che sarà ribattezzato The Creative Productivity Group) ha fornito aggiornamento sul progetto di quotazione alla borsa di Amsterdam. Laper le azioni è stata fissata in, che le fornirebbe unasu base completamente diluita. Fissato al 28 gennaio 2022 il primo giorno di negoziazione su Euronext Amsterdam per la società che ha creato WeTransfer, un servizio per il trasferimento di file su Internet, usato in particolare per inviare documenti pesanti come foto e video.L'offerta pubblica iniziale (IPO) consisterà in un collocamento privato di azioni di nuova emissione, per un importo di circa 125 milioni di euro, nonché fino a 5,4 milioni di azioni esistenti detenute da alcuni azionisti della società, tra cui Highland, HPE Growth e alcuni alti dirigenti e dipendenti. Alla fascia di prezzo comunicata,. Ilammonterebbedel capitale sociale totale emesso, nell'ipotesi di pieno esercizio dell'opzione di over-allotment.La società intende utilizzare parte deiper sviluppare ulteriormente la propria crescita, per finanziare acquisizioni o investimenti in aziende, team creativi e ingegneristici, tecnologie, servizi, prodotti, software, diritti di proprietà intellettuale. The Creative Productivity Group intende inoltre adempiere agli obblighi derivanti dal propriodel management ein relazione alla conversione delle azioni privilegiate A in azioni ordinarie.