WINDTRE è Top Employer Italia 2022

(Teleborsa) -è tra le aziende certificate. Per il, l’operatore di Tlc guidato daottiene il riconoscimento ufficiale conferito alle eccellenze nelle politiche e strategie HR e nella loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente e il mondo del lavoro.Laviene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La ricerca copre 6 macroaree in ambito Risorse Umane, esamina e analizza in profondità 20 diversi topics e rispettive Best Practices, tra cui People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion e molti altri."Siamo orgogliosi di esserci riconfermati, per il quarto anno di seguito, tra le aziende più attente al benessere delle proprie persone secondo l’autorevole Top Employers Institute", afferma, Direttrice Human Resources di WINDTRE. "La centralità della persona rappresenta, infatti, la chiave di volta del nostro modello di lavoro smart, che abbiamo chiamato ‘Human Working’, nato in questi anni di pandemia, ma sviluppato guardando alla ‘nuova normalità’. Un approccio innovativo e coraggioso, spiega la manager, orientato alla fiducia e alla responsabilità, inclusivo perché fondato sull’ascolto di tutta la popolazione aziendale. Proprio l’impegno verso l’inclusione, in particolare, ha guidato anche la realizzazione di estesi programmi di formazione per sviluppare internamente le competenze necessarie a fronteggiare le sfide del futuro ed una serie di iniziative concrete volte a garantire la parità di genere e una cultura aziendale aperta alle diversità", conclude Rossella Gangi.La Certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale dell’importante e continuo impegno delle aziende nel prendersi cura delle proprie persone, come dichiara, CEO di Top Employers Institute: "Anche l’anno appena trascorso è stato un anno impegnativo, che, come il 2020, ha avuto un serio impatto sulle organizzazioni e ha messo a dura prova la vita, le relazioni e il mondo del lavoro in tutto il mondo. Ma nonostante le oggettive difficoltà WINDTRE si è distinta nello sforzo di eccellere nelle sue politiche e strategie HR, avendo sempre come obiettivo prioritario l’attenzione verso le proprie persone, continuando ad affrontare le sfide di un mondo del lavoro in continua evoluzione, impegnandosi per imprimere un impatto positivo sulla vita di dipendenti e collaboratori. Sono quindi particolarmentedi congratularmi con tutte le aziende certificate Top Employers 2022 nei rispettivi Paesi di appartenenza".Il Programma Top Employers - si legge nella nota ufficiale - ha certificato e riconosciuto