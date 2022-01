Ansaldo Energia completa cold commissioning turbina impianto IREN di Turbigo

IREN

(Teleborsa) -la fase diAE94.3A installata nella. L'azienda controllata all'88% da CDP può dare il via alla fase diiniziata con l’accensione della turbina (first firing) per arrivare alla messa in servizio.L'operazione ha consentito di giungere allanella camera di combustione, portando la, in modo da poter effettuare i controlli sulla combustione e la contro-soffiatura delle tubazioni gas linee premix del gas alla macchina. Si tratta di unper il funzionamento della turbina a gas e per il controllo dei sistemi ausiliari e rappresentadel ciclo combinato.Il prossimo passo sarà la(first synchro), cioè il portare la turbina a 3.000 giri (50 Hertz), cui seguiranno le prove elettriche del generatore ed il. Il successo di questa operazione ne attesterà il buon funzionamento e l’effettiva compatibilità con la rete. La fase successiva sarà la messa in funzione del ciclo combinato e della turbina a vapore.dell’impianto è prevista per