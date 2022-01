Eventi e scadenze del 21 gennaio 2022

Bb Biotech

Gismondi 1754

(Teleborsa) -World Economic Forum - The Davos Agenda 2022 - Il meeting annuale del World Economic Forum - Davos Agenda, che quest'anno si svolge in modalità virtuale, riunisce esponenti di primo piano della politica e dell'economia internazionale. Tra i vari leader, Christine Lagarde parteciperà alla sessione virtuale "The Global Economic Outlook" il 21 gennaioAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà a Palazzo di Giustizia per la Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte Suprema di CassazioneBOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaBanca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaBanca d'Italia - Bollettino EconomicoScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e OpzioniTesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive