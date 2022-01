In rosso Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,89% sul, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata il 13 di questo mese; sulla stessa linea, l'ha perso l'1,10%, terminando la seduta a 4.483 punti.In discesa il(-1,34%); sulla stessa linea, negativo l'(-1,05%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,94%),(-1,43%) e(-1,33%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,22%) e(+0,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,39%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,95%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,85%.Affonda, con un ribasso del 2,77%.Altra i, si posizionano(+4,89%),(+1,62%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,48%.Crolla, con una flessione del 5,38%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,88%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,81%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,1%)15:45: PMI servizi (atteso 58,5 punti; preced. 57,6 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,5 punti; preced. 57,7 punti)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18,5%; preced. 18,4%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,1%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 113,3 punti; preced. 115,8 punti).