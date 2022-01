Quirinale, regna l'incertezza: Salvini vede Conte e Berlusconi in riflessione

(Teleborsa) -. Il Parlamento in seduta comune ed in formazione allargata con l'inclusione del grandi elettori di riunirà lunedì 24 gennaio per eleggere il nuovo Presidente della Repubbica. A tre giorni dalla votazione ancora, per riflettere se andare avanti o meno con la propria candidatura, ed ha annunciato al centro-destra che comunicherà la sua, alla vigilia dell'elezione. Per questo motivo ieri non ha partecipato alle riunioni del centro-destra e non è chiaro se convocherà un vertice entro il weekend."Ildeve essere ancora convocato", ha fatto sapere la leader di Fratelli d'Italia, soillecitandone la convocazione ed assicurando "spero che sia calendarizzato nelle prossime ore, altrimenti".Il leader della Legainvece haper fare il punto sulla partita del Quirinale. Un incontro che è stato definito dagli interessati "cordiale" ed il cui obiettivo erafra Movimento 5 Stelle e centro-destra, una figura "di prestigio".Nei giorni scorsi il M5S aveva già incontrato i leader del Pd,, e di Leu,, per fare il punto sull'elezione del Capo dello Stato. Dal centro-sinistra arriva un'unica istanza: niente candidati del centro-destra, ma unFrattanto, dopo la proposta di istituzione delle urne 2.0, arriva dal Presidente della Cameral'idea di istallare unper gli elettori positivi al Covid o in quarantena.