ePrice, trattative con Negma per risanamento. Esclusiva fino a 15 febbraio

ePrice

(Teleborsa) -ha ricevuto unada parte dell. L'operazione è finalizzata al risanamento della società, con una ripatrimonializzazione e la trasformazione in investment company. Il CdA di ePrice ha valutato positivamente la manifestazione di interesse ne ha deliberato la sottoscrizione, concedendo a Negma il. La manifestazione di interesse prevede l'avvio di una light due diligence da completarsi entro il 31 gennaio, afferma una nota della holding quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato del commercio elettronico.Il consiglio di amministrazione di ePrice hain attesa della definizione delle trattative con Negma. Il board ha comunque deliberato di rendere disponibili al pubblico con il presente comunicato i dati significativi consolidati del bilancio 2020, non assoggettati a revisione contabile, redatti sul presupposto della continuità aziendale.Nel 2020 idi ePRICE sono pari a 102,6 milioni di euro, in calo del 21,4% rispetto ai 130,6 milioni di euro del 2019. L'è pari a -13.031 migliaia di euro, rispetto a -13.170 migliaia di euro del 2019. Ilè pari a -34.575 euro (-43.468 nel 2019) per effetto delle svalutazioni non ricorrenti iscritte nel corso dell'anno per circa 5,8 milioni di euro, storno di imposte anticipate per circa 1,8 milioni di euro. Al 31 dicembre 2020 il gruppo presenta unpari a 4.316 migliaia di euro di cui 1.935 migliaia di euro relativi all’indebitamento finanziario non corrente e 1.749 migliaia di euro relativi all'indebitamento finanziario corrente derivante dell’applicazione del principio contabile internazionale IFRS16.