Eventi e scadenze: settimana del 24 gennaio 2022

Acea

Logitech International

3M

American Express

Finlogic

General Electric

Johnson & Johnson

Lockheed Martin

Microsoft

Texas Instruments

Tod's

Verizon Communication

Abbott Laboratories

AT&T

Boeing

doValue

Grifal

Intel

Nasdaq

Tesla Motors

Whirlpool

Aeffe

Apple

De' Longhi

Fervi

Giglio.Com

Growens

Mastercard

McDonald's

Nice Footwear

Northrop Grumman

Safilo

Ferragamo

Stmicroelectronics

STMicroelectronics

Unicredit

Visa

Caterpillar

Chevron

Colgate-Palmolive

Emak

Esautomotion

Unicredit

A2A

(Teleborsa) -Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dell’Istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazioneConsiglio dell'UE - Consiglio Affari esteriTesoro - Comunicazione BOT- Appuntamento: Investor Presentation - "Stifel – Italian Energy Conference"’- Risultati di periodoFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaIMF - World Economic Outlook Update - Conferenza stampa organizzata dall'International Monetary FundConsiglio dell'UE - Consiglio "Affari generali"8.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaTesoro - Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Comunicazione dei ricavi gestionali consolidati del Gruppo al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodoFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellBank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di dicembreAustralia - Borsa di Sydney chiusa per festivitàIndia - Borsa di Mumbai chiusa per festivitàTesoro - Asta BTP Short - BTP€- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Capital Markets Day- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoTesoro - Asta BOT- CDA: Approvazione dei Ricavi di vendita consolidati esercizio 2021- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Esame dei Ricavi Preliminari 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Risultati di Gruppo 4Q21 e FY2021 (approvazione del Consiglio di Amministrazione)- Risultati di periodoIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione per via telematica degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Dicembre 2021.IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat trimestrali - Presentazione per via telematica degli elenchi Intrastat relativi al 4° trimestre 2021.Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-01-2022Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in ItaliaTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Conference call per la Presentazione dei risultati di Gruppo 4Q21 e FY21. Pubblicazione risultati10.45 -- Appuntamento: Presentazione dell’aggiornamento del Piano Strategico 2021-2030