Future USA in ribasso in attesa dell'Opening Bell

(Teleborsa) - Dopo una chiusura di ottava molto difficile per Wall Street (il Nasdaq è sceso del 2,72%, continuando la correzione). La crescente tensione in Ucraina (con gli USA e il Regno Unito che hanno detto alle famiglie dei loro diplomatici che vivono in Ucraina di lasciare il paese) penalizza gli asset più rischiosi e non permette alle borse globali di provare un rimbalzo dal significativo sell-off della settimana scorsa.Il contratto sulperde lo 0,38% a quota 34.137 punti, mentre quello sullomostra un ribasso dello 0,78% a 4.363 punti. Il derivato sulsegna un -1,32% a 14.251 punti.Sul, prima dell'Opening Bell viene diffuso il rapporto mensile del Chicago Federal Reserve Bank che segue l'attività economica nel 7° distretto. Dopo l'apertura della borsa, il Centro studi Markit Economics pubblica il Purchasing Managers Index (PMI) manifatturiero e dei servizi.Prosegue la stagione delle, anche se nella giornata odierna sono poche le grandi società a diffondere i conti. Spiccano, che ha battuto le attese del mercato su ricavi e utili, e, che pubblica i risultati finanziari dopo la chiusura del mercato., cone Sycamore Partners che hanno presentato offerte per l'acquisizione della società (secondo indiscrezioni di stampa), su, che ha registrato un rallentamento del business a causa dei problemi alla supply chain,, con l'investitore attivista Blackwells Capital che ha chiesto di licenziare il CEO e cercare la vendita della società, e, con l'investitore attivista Nelson Peltz impegnato a costruire una partecipazione.