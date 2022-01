Giorno della Memoria, Intesa Sanpaolo e Chora presentano "L'Ebreo Onorario"

(Teleborsa) - In occasione del– la podcast company italiana, fondata nel 2020 da– presentanouna nuova serie podcast realizzata con la collaborazione dell'– spiegano Intesa Sanpaolo e Chora in una nota congiunta – era l'appellativo dato per scherno ai difensori degli ebrei negli anni della propaganda antisemita., negli anni del Fascismopoi confluita in quello che oggi e` il Gruppo Intesa Sanpaolo, pur non essendo ebreo, aveva scelto per sé stesso tale definizione per affermare la sua comunanza di spirito con il mondo ebraico, ma soprattutto per riassumere il suo impegno per il salvataggio, durante le persecuzioni razziali, di tanti ebrei, incrociati per varie vie lungo il suo percorso di vita. La storia di Mattioli viene pubblicata su– la piattaforma di contenuti audio della Banca –, sue su tutte le principaliNel corso di questi primi sei episodi da 30 minuti circa, la voce dell', ripercorre un viaggio nella memoria che va dal 1930 al 1945 circa. A puntellare la narrazione saranno sei storie, una per ciascun episodio, dei dipendenti che Mattioli e altri uomini della Comit (Banca Commerciale Italiana) hanno provato a salvare dalla deportazione. Ogni episodio, scritto dainsieme acon la supervisione editoriale di, e` arricchito dalle testimonianze di chi non e` piu` qui ma puo` ancora parlare attraverso lettere e memoriali custoditi dall'Archivio storico Intesa Sanpaolo. Il filo della narrazione della vita di Mattioli si intreccia cosi` con quella di chi ha salvato, dipendenti, amici o semplici conoscenti, accomunati dal fatto di essere ebrei e per questo solo motivo di venire perseguitati nel loro Paese.L'iniziativa e` il primo capitolo di una collaborazione che in autunno vedra` nuove storie della serie "L'Ebreo Onorario" e unin cui ricercatori italiani all'estero racconteranno la propria esperienza quotidiana: cosa significa la passione per la ricerca, la sorpresa e la felicita` della scoperta, il riconoscimento internazionale e molto altro ancora., il podcast verra` presentato daltramite una diretta dalle 13:00 alle 14:00 sui profili Instagram di Chora e Zeldawasawriter.