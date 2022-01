Green Pass verso la proroga della scadenza: ecco per chi

(Teleborsa) - Potrebbe di nuovo cambiare la. Il Governo fa un passo indietro dopo averne accorciato la scadenza da 9 a 6 mesi e, anche per stimolare la somministrazione delle terze dosi, sta pensando di(terza dose). Una scelta che consentirebbe di riallineare la durata del Green Pass italiano a quello degli altri paesi europei.Dal 1° febbraio, infatti, la durata del certificato verde scenderà ancora da 9 a 6 mesi, dopo che a dicembre era stato deciso un primo accorciamento da 12 a 9 mesi, ma dal momento che la, si rischia checi siano molte persone con. Di qui la necessità di allungare la scadenza visto che al momento non ci sono indicazioni per la quarta dose.E la proroga del super Green Pass per coloro che hanno anche il booster non è l'unica decisione che il Governo dovrà prendere, perché c'è un tema ancor più importante, che riguarda lee la crisi del turismo. Dalle Regioni arriva un grido d'allarme, perché le attuali regole per l'ingresso -- sono un deterrente all'arrivo degli stranieri., per gli stranieri vaccinati o guariti dal Covid che arrivino in Italia in possesso di regolare Green Pass, a prescindere dal Paese di provenienza. Una decisione ci soddisferebbe anche le raccomandazioni della UE di considerare, per ciascun ingresso, la situazione individuale e non quella epidemiologica del Paese di provenienza. E poi c'è ladel Green Pass europeo che è di 9 mesi.