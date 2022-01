Marzocchi Pompe, ricavi netti 2021 a 40,5 milioni

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) - Idisi attestano a 40,5 milioni di euro, in aumento del 18,7% rispetto al dato 2020, pari a 34,1 milioni e del 3,5% rispetto al dato pre-Covid del 2019, pari a Euro 39,2 milioni. Lo comunica la società annunciando i dati preliminari per l'esercizio 2021.I risultati delhanno visto ricavi in ulteriore crescita (+3,4% rispetto al primo semestre), confermando la ripresa già evidente nel primo semestre e il superamento dei livelli pre-Covid.nel 2021, anno che segna per Marzocchi Pompe il definitivo superamento dei livelli pre-Covid - commenta-. Ciò è avvenuto grazie al significativo incremento dei ricavi del nostro Core business, da sempre il fulcro della nostra strategia di sviluppo, a conferma della bontà delle linee guida del nostro Piano Industriale. Tale risultato è stato peraltro raggiunto nonostante il difficile contesto del settore Automotive, ai minimi dal 2018, come conseguenza della chip shortage a livello mondiale che l’anno scorso ha colpito l’intera filiera, a dimostrazione di come anche questo comparto, per il nostro Gruppo, mantenga significative potenzialità di crescita per gli anni a venire".