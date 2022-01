MEGA Holding sostiene il gelato italiano Remeo all'estero

(Teleborsa) -, società che investe in startup innovative e small cap,, attiva nel settore dei gelati e operante in UK, attraverso une con la sottoscrizione di unnecessari a finanziare gli obiettivi di espansione delL’operazione si avvale dell’apporto di investitori internazionali, con lunga esperienza nel settore food retail, tra i quali Georg Gruber CEO di Nandos Grocery.Remeo Gelato, che ha già una forte, presso le catene Waitrose, Whole Foods, Ocado, Tesco ed i Magazzini Harrods, intende lanciare una propria piattaforma ed esplorare nuoviu mercati, a partire dalla Francia in primavera."Con la nostra iniziativa vogliamo offrire concrete opportunità di sviluppo al marchio Remeo, che rappresenta una delle eccellenze nella produzione italiana di gelato", sottolinea, founding partner & executive chairman di MEGA Holding, aggungendo "crediamo in progetti innovativi che creino valore per l’intera comunità, per questo puntiamo soprattutto su elementi quali la flessibilità, la dinamicità e l’intraprendenza delle aziende".Food Capital Ventures è il veicolo creato da MEGA Holding, in partnership con Eagle Capital Ventures, per gestire gli investimenti nei settori Food Retail, Food Product e Food Technology. Nel portafoglio assieme a Remeo ci sono quote rdi Martesana e This is Not a Sushi Bar. MEGA Holding si avvale, inoltre, del Digital Capital Ventures per la gestione degli investimenti nel settore dei servizi digitali e nei media.