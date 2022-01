PMI, che futuro dopo la prima generazione? Dalla vendita all'IPO: ecco le chance

(Teleborsa) - Sono tanti i problemi che assillano le, a volte vere e proprie eccellenze del Made in Italy, spesso ancora guidate dal fondatore e senza un futuro all'orizzonte, a causa degliche spesso si incontrano nel. Secondo uno studio condotto daoltre la problema della sottocapitalizzazione e delle ridotte dimensioni, le PMI italiane incontrano spesso gravi difficoltà sotto questo aspetto e spesso il(nel 54% dei casi)(nel 16% dei casi).Nel dettaglio, iha preso atto dell’impossibilità di finalizzare il passaggio generazionale e ha, spesso tramite operazioni di M&A, mentre, aziende più grandi, con fatturato maggiore, spesso guidate già da "esterni" alla famiglia, ha risolto il dilemma con la. Ilè stata costretta aa causa delle conseguenze "conflittuali" del passaggio generazionale, esenza conflitti, passando il testimone alla seconda generazione che ha acquisito posizioni e responsabilità ben definite all’interno della società.Lo studio della Livolsi & Partners sembra confermare alcune tendenze emerse da altre ricerche: unorileva che nel 2021 sono state perfezionateper un controvalore di circa 96 miliardi di euro mentre, l’associazione italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt segnala che nel primo semestre del 2021 sono statedi cui il 72% con imprese sotto i 50 milioni di euro di fatturato.Per, managing partner di Livolsi & Partners , "è necessario trovare laalle esigenze degli imprenditori, cercando di individuare degli interlocutori,od organizzazioni industriali, che sappiano riconoscere il giusto valore economico delle aziende anche in termini di competenze umane presenti nelle medesime". "Siamo convinti che anche quest’anno - aggiunge - lea causa di più fattori: dagli investimenti previsti nel PNRR, il piano nazionale di resistenza e resilienza, che declina i fondi europei di Next Generation EU, alla pandemia, che ha provocato la trasformazione di modelli di business consolidati, fino alla presenza sul mercato di una eccezionale liquidità".