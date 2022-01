Quirinale, verso il primo voto in ordine sparso: sarà pioggia di schede bianche

(Teleborsa) - C'è ancora nebbia sul cammino che conduce al. L'ultimo weekend prima dell'del Presidente della Repubblica non ha sciolto i dubbi e non ha ripianato le distanze fra i partiti sulla figura che andrà a sostituire Sergio Mattarella. E così ladi oggi si prevede che sia una, in attesa che qualcosa prenda corpo dietro le quinte.Il weekend è trascorso all'insegna degli incontri, delle telefonate, delle dichiarazioni ufficiali ed ufficiose, ma non ha risolto l'enigma di chi mettere al posto di Mattarella, con un'unica certezza, ildalla partita.Ora ildovrà trovare unsu una figura di "grande levatura" e su cui nessuno potrà "porre veti". Ma il leader della Legaboccia l'ipotesi Casini, su cui sembrava orientarsi il favore di varie forze politiche.Nel frattempo il segretario del Pdsi prepara all'incontro di oggi, lunedì 24 gennaio, con il leader del Carroccio, intenzionato a chiedere una presa di posizione suche - afferma - "ha rappresentato per l'Italia una straordinaria risorsa" o anche su un, che rappresenterebbe "la soluzione ideale e perfetta".Su un fronte unicoavanzano la proposta di un tavolo con tutte le forze politiche per selezionare un candidato condiviso. Ma la figura di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, individuata dal segretario del Pd non convince tutti. Non fa presa sul leader di Italia Viva, che guarda con più interesse alla candidatura di Draghi o Casini, e non convince neanche il Presidente del M5S Giuseppe Conte, che non vede di buon occhio neanche lo spostamento di Draghi al Quirinale.Dal canto suo, leader di Azione, insiste sulla candidatura di una donna e sostiene la figura di Marta Cartabia, ricordando che "e stata Presidente della Corte ed è Ministro della giustizia, è una persona equilibrata e sopra le parti".