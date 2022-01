Racing Force, Equita avvia copertura con "Buy" e TP a 6,7 euro

Equita

Racing Force Group

(Teleborsa) -hasul titolo, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport. La società si è quotata il 16 novembre 2021 su Euronext Growth Milan con un prezzo di collocamento di 4,5 euro per azione, mentre oggi scambia a 5,71 euro per azione. Ilè stato fissato a 6,7 euro per azione, mentre ilsul titolo è "Buy". La raccomandazione riflette il posizionamento unico e da leader del gruppo nel settore di riferimento, il potenziale rialzo derivante dal percorso di diversificazione, la capacità di esecuzione del management in relazione agli obiettivi del piano e il potenziale derivante da future fusioni e acquisizioni (M&A), si legge nella ricerca.Secondo gli analisti, idi Racing Force Group sono: unaquasi completamente integrata verticalmente, rapporti stretti e storici con la FIA, la più ampia offerta di prodotti (con oltre 2.000 prodotti a catalogo) nelle dotazioni di sicurezza per il motorsport,(sia OMP che Bell Helmets vantano una reputazione globale e sono apprezzati da icone come Fernando Alonso e Lewis Hamilton).Ulteriori vantaggi derivano dalla. Equita sottolinea che è piuttosto(in quanto presenta numerose e molto elevate barriere all'ingresso), caratterizzato da una normativa stringente (quasi tutti i prodotti devono essere omologati FIA) e da alto know-how tecnologico; importante anche l': piloti e team tendono a fare affidamento solo su marchi rinomati e di alta qualità con una forte reputazione nel settore.Equita si aspetta che la società chiuda l'anno fiscale 2021 condi 43,6 milioni di euro, undi 8,4 milioni di euro e undi 4,1 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 49,3 milioni di euro, 10,1 milioni di euro e 5,6 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a ricavi per 53,5 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 11,5 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 6,6 milioni di euro.