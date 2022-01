Abi, va avanti con i sindacati l'analisi degli effetti della pandemia sul settore bancario

(Teleborsa) - L’ha proseguito con i Segretari Generali di Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin l’analisi congiunta sui temi connessi alla pandemia da, attraverso il dialogo sulla situazione aggiornata e sui provvedimenti di recente adottati dalle Autorità competenti, per continuare a garantire la tutela delle persone in banca (lavoratrici, lavoratori e clientela).Sono state confermate le disponibilità su alcuni aspetti di adeguamento di misure di prevenzione con la volontà condivisa di individuare le soluzioni e sono state nel contempo approfondite le rispettive posizioni su altri profili correlati alla gestione degli accessi aiche dal prossimo 1° febbraio richiederanno il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della clientela.“Approfondiremo i diversi aspetti con il Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI (CASL) – sottolinea il Presidente del CASL,– in vista dello sviluppo del dialogo con le Organizzazioni Sindacali prevista per mercoledì 26 gennaio, per ricercare congiuntamente efficaci soluzioni nella lotta al virus per la salvaguardia della salute e sicurezza delle lavoratrici/lavoratori bancari e della clientela e continuare a sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive del Paese”.