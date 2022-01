Coronavirus in Italia, curva contagi rallenta. Tasso positività al 13,4%

(Teleborsa) - Sonoregistrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 1.397.245 tamponi tra molecolari e antigenici con il tasso di positività al, in calo rispetto al 15% di ieri. Molto alto il numero delle vittime,numero che comprende anche i 186 avvenuti nei giorni precedenti secondo quanto comunicato da alcune regioni (Sicilia, Campania, Veneto, Umbria). 9 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. Questi i numeri di oggi, martedì 25 gennaio, diffusi dal Ministero della Salute.Intanto,hanno annunciato di avere avviato il reclutamento per un trial clinico che ha l'obiettivo di testare su adulti fino a 55 anni la sicurezza e la risposta immunitaria del loro vaccino specificamente contro la variante Omicron."Riconosciamo l'importanza di essere pronti nel caso in cui la protezione del vaccino diminuisca nel tempo e di aiutare a fronteggiare Omicron ed eventuali altre varianti future", ha affermato la responsabile dei vaccini della Pfizer Kathrin Jansen in uno statement.Per l'amministratore delegato di BioNtech Ugur Sahin la protezione del vaccino iniziale contro le forme leggere o moderate di Covid sembra diminuire più rapidamente contro Omicron.Salgono, intanto, a, con la morte del bambino di 10 anni, oggi a Torino, Un "triste bilancio" a cui opporsi "vaccinando i piccoli a partire dai 5 anni", spiega all'Adnkronos Saluteresponsabile tavolo tecnico vaccinazioni della Società italiana di pediatria (Sip). Attualmente, ricorda, "solo il 7% dei 3.656.069 bambini italiani tra i 5 e gli 11 anni ha completato il ciclo vaccinale con due dosi e il 27% è stato immunizzato con la prima dose".