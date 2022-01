Finlogic, ricavi 2021 a 51,2 milioni (+18%)

Finlogic

(Teleborsa) - Idisi attestano a 51,2 milioni di Euro, in crescita del +18% rispetto allo stesso periodo del 2020 (43,4 milioni di Euro).La crescita - spiega in una nota la società attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti - è sempre trainata dalla, core business del Gruppo, che registra, un significativo incremento del +19% rispetto al 2020 e beneficia degli effetti positivi derivanti dal potenziamento della capacità produttiva recentemente completato.Lasegue il trend positivo delle etichette, grazie soprattutto alla spinta del comparto digital, che continua a crescere significativamente; lainfine registra un incremento del 13%, trainata principalmente dalle attività di assistenza tecnica e dai servizi di consulenza software e marketing.del 2021, pari a 13,5 milioni di euro, registrano unarispetto al quarto trimestre del 2020.e con importanti prospettive di crescita - commenta-. Dimostriamo ancora una volta di aver costruito un Gruppo forte, la cui politica commerciale ha premiato ciascuna società che lo compone. Ci candidiamo a diventare polo aggregante sul mercato italiano ed internazionale e leader indiscusso del settore dell’etichettatura e della tracciabilità".