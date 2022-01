Leonardo crolla a Piazza Affari, effetto Lockheed Martin

Leonardo

Lockheed Martin

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

FTSE MIB

(Teleborsa) - Si muove in forte ribassoche esibisce una variazione percentuale negativa del 4,97%.A pesare sul titolo, il peggiore tra le blue chips di Piazza Affari e in controtrend rispetto al listino milanese, contribuisce il nervosismo nel giorno la concorrente americanadiffonderà i conti.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 6,419 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 6,099. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 5,925.