Mondo TV, rinnovato accordo di licenza su MeteoHeroes per l'Italia

Mondo TV

(Teleborsa) - Idea Lab, società italiana con sede a Milano, ha rinnovato la propria licenza per il territorio di Italia, Canton Ticino, San Marino e Vaticano, per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie TV MeteoHeroes die relativa alla produzione e commercio di prodotti collezionabili prevalentemente destinati al canale edicola.L’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito, in sé non particolarmente significativo, e di royalties da parte della licenziataria a favore di Mondo TV per le vendite eccedenti l’importo del minimo garantito.L’accordo - sottolinea una nota - conferma l’impegno della licenziataria nello sviluppo di prodotti legati alla property MeteoHeroes, protagonista della serie TV coprodotta con MOPI.