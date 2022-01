PharmaNutra ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

PharmaNutra

Pharmanutra

(Teleborsa) -ha comunicato l'in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 26 aprile 2021.Il programma è finalizzato a consentire alla Società di cogliere l’opportunità di realizzare un investimento vantaggioso, nei casi in cui l’andamento del prezzo di mercato delle azioni PHN, anche per fattori esterni alla Società, non sia in grado di esprimere adeguatamente il valore della stessa, e quindi di dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni.• gli acquisti avranno ad oggetto massime numero 15.000 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo stabilito in euro 1.050.000;• gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;• gli acquisti saranno effettuati per volumi non superiori al 25% del volume medio giornaliero delle azioni di PHN nella sede di negoziazione in cui viene effettuato l’acquisto, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione anteriori la data d’acquisto;• il programma di acquisto potrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea del 26 aprile 2021.Al 24 gennaio 2022, PharmaNutra non detiene azioni proprie in portafoglio.Nel frattempo, a Piazza Affari,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 66,6 euro.