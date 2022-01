Pioggia di vendite a Tokyo e nel resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino die sulle altre principali piazze asiatiche con gli investitori cauti per i rischi geopolitici legati alla crisi Ucraina e alle decisioni della Federal Reserve attese per domani.L'indice tecnologicoscambia con una pesante flessione dell'1,66%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul mercato di, che continua la giornata in forte calo del 2,13%.In netto peggioramento(-1,63%); sulla stessa linea, pessimo il mercato di(-2,6%).In frazionale calo(-0,62%); sulla stessa tendenza, in forte calo(-2,6%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,20%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,21%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,13%.Il rendimento dell'è pari 0,14%, mentre il rendimento delscambia 2,69%.