Risparmio gestito, raccolta ancora positiva a dicembre e patrimonio record

(Teleborsa) -. A dicembre l’industria hadi euro, portando il saldo complessivo della raccolta nettadi euro.Ilha messo a segno un, grazie all'effetto combinato della raccolta e dell'attività di gestione. La quota prevalente degli asset pari a 1.340 miliardi (pari al 51,9% del totale), è impiegata in fondi aperti e chiusi. Gli investimenti nelle gestioni di portafoglio ammontano a 1.242 miliardi.Nellesono entrati 7 miliardi, sotto la spinta dei fondi aperti che registrano flussi netti mensili per 5,8 miliari. Ihanno attirato flussi netti per 5,6 miliardi.I risparmiatori italiani hanno indirizzato le proprie preferenze in particolare sui fondi obbligazionari (+3,1 miliardi), sugli azionari (+1,4 miliardi) e sui bilanciati (+1 miliardi).