Traffico aereo, Aci Europe: nel 2021 torna a salire (+37%) ma lontano dai livelli pre pandemia

(Teleborsa) - Ilattraverso la rete aeroportuale europea è aumentato del 37% nel 2021 rispetto al 2020, ma è risultato comunque ancora in calo del 59% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. È quanto è emerso dai dati raccolti da. "Dopo aver perso 1,72 miliardi di passeggeri nel 2020, avevamo tutti grandi speranze in una forte ripresa nel 2021 – ha commentato i dati, direttore generale di Aci Europe – . Ma l'anno scorso si è rivelato un altro anno difficile, poiché gli aeroporti europei hanno finito per perdere altri 1,4 miliardi di passeggeri rispetto a al 2019. Ciò significa che rimangono sotto stress considerevole, con una debolezza finanziaria sistemica in tutto il nostro settore".La, ha spiegato l'associazione, ha sostanzialmente abbattuto il traffico passeggeri nella prima metà del 2021 (-77,7% rispetto al 2019), perché sono stati reintrodotti blocchi e severedi viaggio e la maggior parte dei mercati intercontinentali è rimasta fuori portata. Il lancio dei vaccini combinato con idell'UE e la riapertura del mercato transatlantico a novembre hanno visto migliorare il traffico passeggeri nella seconda metà dell'anno (-42,4% rispetto al 2019), sebbene laabbia interrotto quella dinamica a dicembre.Mentre il traffico passeggeri ha seguito un percorso di progressivo miglioramento tra giugno (-66,3%) e novembre (-35,2%) rispetto ai livelli pre-pandemia (2019), aè infatti tornato ad invertire la rotta (-39,2%). L'impatto di Omicron si è concentrato sul mercato UE+1, dove glihanno registrato un calo del traffico passeggeri del 44,1% a dicembre rispetto al -38,1% di novembre. La variante, invece, non ha impedito modesti guadagni nel resto d'Europa (-17,1% a dicembre contro -19% a novembre)."La reazione istintiva di molti governi che hanno ignorato la guida dell'e si sono affrettati a reimporredi viaggio e altre restrizioni, anche per i viaggi intraeuropei, ha bloccato la nostra ripresa – ha aggiunto Jankovec –. Tuttavia, queste restrizioni di viaggio non hanno fatto nulla per fermare ladi Omicron, come riconosciuto solo la scorsa settimana dall'e evidenziato anche da un recente rapporto Oxera & Edge Health3 che esamina la situazione nel Regno Unito".