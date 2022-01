Wall Street recupera e chiude positiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street che recupera le pesanti perdite di giornata, nell'ultima ora di transazioni, innescate dai timori per le tensioni geopolitiche in Ucraina e l'attesa per le decisioni sul rialzo dei tassi da parte della Fed che si riunisce oggi per terminare domani.Ilsale dello 0,29% a 34.365 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.410 punti. Leggermente positivo il(+0,49%); pressoché invariato l'(+0,06%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,21%),(+0,55%) e(+0,53%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,03%.Al top tra i(+4,24%),(+3,87%),(+2,13%) e(+2,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,97%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,43%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,99%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+8,33%),(+6,70%),(+5,16%) e(+4,84%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,14%.Crolla, con una flessione del 4,97%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,95%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,93%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18%; preced. 18,4%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 1,1%; preced. 1,1%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 111,8 punti; preced. 115,8 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 12,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 515K barili)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 2,5%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 255K unità; preced. 286K unità).