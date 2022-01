Acea si disntingue nelle pari opportunità: confermata nel Gender-Equality Index

ACEA

(Teleborsa) -confermata anche quest'annodi Blooberg, che misura le performance delle aziende inntema dii paritàdi genere ed inclusione sulla base di cinque criteri: leadership femminile, parità di retribuzione, cultura inclusiva, politiche di contrasto alle molestie sessuali, posizionamento del brand come azienda a favore delle donne.Il Gruppo ha ottenuto il, collocandosi bendel settore utility (71,21) e del campione analizzato (71,11), con un miglioramento significativo di 10,18 punti rispetto allo scorso anno.Per, Presidente di ACEA, l'nclusionee nell'indice "è un importante riconoscimento al nostro impegno nelle politiche per l’inclusione e per la parità di genere, valori fondanti della nostra cultura aziendale".