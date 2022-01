Borsa di New York in caduta

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta debole per Wall Street, con ilche si ferma a 34.298 punti, mentre, al contrario, l'archivia la seduta a 4.356 punti, in calo dell'1,22%. Giù il(-2,48%); con analoga direzione, in ribasso l'(-1,11%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,96%) e(+0,47%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,34%),(-2,24%) e(-1,81%).del Dow Jones,(+8,87%),(+5,67%),(+4,26%) e(+2,88%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,30%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,66%.Affonda, con un ribasso del 2,65%.Crolla, con una flessione del 2,19%.(+7,19%),(+3,07%),(+1,96%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,69%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,66%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,69%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,53%.