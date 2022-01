Eventi e scadenze del 26 gennaio 2022

Abbott Laboratories

AT&T

Boeing

doValue

Grifal

Intel

Labomar

Nasdaq

Tesla Motors

Whirlpool

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiEvento digitale Vodafone - Presentazione report Connected Consumer 2030 - Vodafone Smart Tech presenta il report su come la tecnologia intelligente trasformerà la nostra esperienza del mondo nel prossimo decennio. L'evento sarà trasmesso in live streaming da LondraBank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiFOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di dicembreIndia - Borsa di Mumbai chiusa per festivitàAustralia - Borsa di Sydney chiusa per festivitàTesoro - Asta BTP Short - BTP€- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Capital Markets Day- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo