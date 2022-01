Gender Equality Index, Atlantia inclusa per la prima volta

(Teleborsa) - Altro importantenell’attuazione del proprio percorso die, in particolare, sul fronteLa società è infatti stata inserita, per la prima volta, nel recente aggiornamento delSi tratta di unche misura le performance aziendali sui temi della parità di genere e la qualità e la trasparenza della loro rendicontazione pubblica, sulla base di alcuni pilastri trasversali, tra cui:L’indice, il cui aggiornamento è stato reso noto oggi, racchiudea livello mondiale, valutate come le più impegnate a favorire la trasparenza di trattamento e a creare un contesto di lavoro equo. Queste società operano in 45 Paesi e regioni diverse, in oltre 10 distinte tipologie di settore, e rappresentano un valore totale sul mercato di più di 15 triliardi di dollari."L’inserimento di Atlantia nel Gender Equality Index – ha dichiarato la responsabile Employer Branding, Capability Acquisition &Development, Diversity, Equality & Inclusion della società- rappresenta per noi un riconoscimento del lavoro e dell’impegno al rinnovamento e alla trasformazione che stiamo portando avanti in azienda.Crediamo fortemente nel fatto che laper la società, i suoi lavoratori, i suoi azionisti e, più in generale, per tutti i nostri stakeholder. Gli stessi accordi sindacali raggiunti alcune settimane fa per introdurre nuovi criteri di remunerazione e welfare e favorire attività di volontariato di impresa e di cittadinanza attiva vanno nella direzione di piena equità e trasparenza. Consideriamo questi risultati un punto di partenza, non un traguardo: abbiamo un’agenda di DE&I ricca di obiettivi sfidanti, impegni approvati dal nostro CdA che segnano la strada da percorrere. Lavoreremo con la consapevolezza di aver intrapreso un, attraverso la quale guidare i nostri business e interpretare il nostro modo di stare sul mercato” ha concluso la manager di Atlantia SpA.Per essere ammesse nel Gender Equality Index, le aziende sono tenute a fornire informazioni in modo massimamente trasparente circa la promozione della presenzacosì come nella filiera e nelle comunità in cui operano.Ad oggi - si legge nella nota - ilGrazie a questo impegno sul fronte del gender equality, Atlantia rientra tra le più grandi società quotate italiane ed europee con maggiore presenza femminile in ruoli manageriali chiave.