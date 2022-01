Il Comparto sanitario italiano spezza la serie negativa iniziata venerdì scorso (+0,74%)

Comparto sanitario italiano

EURO STOXX Health Care

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE MIB

DiaSorin

Amplifon

Ftse MidCap

Garofalo Health Care

small-cap

Eukedos

Pierrel

GPI

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'L'ha aperto a 272.820,09 in guadagno dello 0,74%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilha chiuso a 854,52, dopo aver avviato la seduta a 858,7.Tra i titoli del, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,66%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,39%.Tra le azioni del, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,61%.Tra ledi Milano, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,42%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,38%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,11% sui valori precedenti.