Iren riconfermata nel Gender-Equality Index per il secondo anno

Gruppo Iren

(Teleborsa) - Ilè stato inserito per il secondo anno consecutivodi Bloomberg, una paniere che premia le. Questo indice di riferimento misura l’uguaglianza di genere in cinque pilastri: leadership femminile e pipeline di talento interno, parità di retribuzione e parità della retribuzione tra i generi, cultura inclusiva, politiche contro le molestie sessuali e a favore delle donne.Iren nello specifico è stata inclusa per l'elevato livello di trasparenza e performance complessive nei cinque pilastri del framework. In particolare le politiche di diversity indirizzate verso la, lae l'impulso alla"La conferma per il secondo anno consecutivo all’interno dell’indice GEI di Bloomberg è per Iren motivo di grande soddisfazione", ha colmentato, Amministratore Delegato e Direttore Generale Iren, agigungendo "parità di genere e inclusività sono valori assoluti su cui fondiamo presente e futuro di Iren, come ripreso anche nel nostro Piano Industriale, che ha tra gli obiettivi quello di avere, entro il 2030, il 30% dei nostri manager di sesso femminile"."Siamo fieri di riconoscere Iren tra le società incluse nell’indice GEI 2022 per il loro impegno per la trasparenza e la definizione di un nuovo standard nel reporting dei dati sull’uguaglianza di genere”, ha commentato, Presidente di Bloomberg e Presidente e fondatore di U.S. 30% Club.