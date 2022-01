Piaggio, il calendario finanziario del 2022

Big delle due ruote

Piaggio

(Teleborsa) - Laha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2022.Inoltre, in linea con la politica dei dividendi, il management diha precisato che l’eventuale pagamento dei dividendi si articolerà come segue:• saldo del dividendo 2021: pagamento il 21 aprile 2022, con data di stacco il 19 aprile 2022;• acconto del dividendo 2022: pagamento il 21 settembre 2022, con data di stacco il 19 settembre 2022.CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziariaAssemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 (fino a mercoledì 13/04/2022)CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziariaCDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziariaCDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria