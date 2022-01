Pierrel acquisisce due anestetici dentali per l’Arabia Saudita

Pierrel

(Teleborsa) -annuncia che la controllata Pierrel Pharma ha acquisito due anestetici dentali per l’Arabia Saudita: Xylocaine Dental (a base di Lidocaina ed Adrenalina) e Citanest Dental (a base di Prilocaina e Felipressina).Questi due prodotti - si sottolinea - ampliano la gamma degli anestetici dentali a marchio Pierrel, attualmente composta principalmente da Articaina (commercializzata prevalentemente in USA con il brand Orabloc) e Mepivacaina, nonché i mercati internazionali di destinazione.La possibilità di continuare ad utilizzare i marchi dei due anestetici dentali consente a Pierrel di accedere ad un mercato importante e vasto come l’Arabia Saudita, sfruttando market share e brand equity consolidate.