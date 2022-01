Prevalgono le vendite a Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Imercati asiatici chiudono una seduta oilto incerta,scontando già un atteggiamento "falco" della Fed, che stasera dovrebbe confermare le tempistiche per un aumento dei tassi d'interesse (marzo) e per il rientro delle politiche espansive attuate negli ultimi anni (probabilmente giugno).Sessione debole per il listino di, che scambia con un calo dello 0,44% sul, mentre, al contrario,fa un piccolo salto in avanti dello 0,54%.Sui livelli della vigilia(-0,01%); in frazionale calo(-0,33%).Chiuse per festivitàSostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,04%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,07%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a 0%.Il rendimento per l'è pari 0,14%, mentre il rendimento deltratta 2,67%.