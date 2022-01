Racing Force stipula accordo con ABB FIA per tecnoligia Driver’s Eye

Racing Force Group

(Teleborsa) -hanno siglato oggi unper l'utilizzo dellaIl Driver's Eye è la prima microcamera al mondo omologata dalla FIA posizionata all'altezza degli occhi sull'imbottitura protettiva. La tecnologia brevettata è stata inizialmente sviluppata in Formula E e presentata all'E-Prix di Santiago del Cile nel gennaio 2020, ed è stata ampiamente utilizzata nelle stagioni successive., COO di Racing Force Group ha voluto ricordare che "la Formula E è sempre in prima linea nell'innovazioneed è un ambiente fantastico per sviluppare nuove tecnologie come il Driver's Eye"."Driver's Eye porta i fan più vicino all'azione, fornendo una visione interna dell'abitacolo nel fervore delle intense corse ruota a ruota", ha spiegato, Chief Media Officer di Formula E, ricordando che l'ABB FIA Formula E World Championship inizierà il 28 e 29 gennaio.