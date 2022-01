Seduta brillante per i mercati europei. Piazza Affari è la migliore

S&P-500

(Teleborsa) -, che risulta la migliore tra le principalei principali Borse Europee. Sul mercato statunitense, si registrano scambi in forte rialzo per l'. A livello globale l'attenzione degli investitori è sullee sulla conclusione della, attesa in serata. "Il FOMC non porrà fine alle lotte del mercato azionario per valutare le conseguenze della ripresa del ciclo dei tassi d'interesse globali e la fine degli acquisti di asset da parte delle banche centrali. È probabile che questo rimanga il tema di mercato dominante per le azioni globali per molti mesi a venire", ha commentato Paul O'Connor, Head of Multi-Asset at Janus Henderson Investors.Sul fronte interno, si è registrata lache dovrà sostituire Sergio Mattarella. La quarta tornata di votazioni in Parlamento è prevista per domani mattina dalle 11.00, quando basterà la maggioranza assoluta.Sul FTSE MIB, continuano i rialzi dei titoliin scia ai crescenti prezzi del greggio, sostenuto anche dalle tensioni geopolitiche in Europa e nel Medio Oriente. Ottima performance per i titoli dellae per, alla vigilia della diffusione dei conti 2021 e dopo le prospettive positive comunicate dalla statunitensesulla robusta domanda di chip.Chiusura inper, che ieri sera ha comunicato ricavi del 2021 sopra le aspettative. Termina la seduta in positivo, anche se a un livello significativamente inferiore ai massimi di seduta,: gli analisti hanno commentato ilche prevede di aumentare la distribuzione agli azionisti e darne maggiore visibilità. Seduta brillante anche per, che beneficia dei risultati positivi riportati dalla francese SEB e da un upgrade diL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,128. L'è in calo (-0,82%) e si attesta su 1.832,7 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,25%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,22%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,33%, e decolla, con un importante progresso del 2,11%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo del 2,27%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 29.006 punti.Su di giri il(+2,69%); come pure, effervescente il(+2,24%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,52 miliardi di euro, in ribasso (-10,94%), rispetto ai precedenti 2,83 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,68 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,69 miliardi.di Milano, troviamo(+4,83%),(+4,56%),(+4,46%) e(+4,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,94%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%.Tra i(+15,81%),(+7,78%),(+6,67%) e(+5,28%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,99%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,63%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,26%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 98 punti; preced. 100 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 11,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -728K barili; preced. 515K barili)09:00: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 14,2%; preced. 14,57%)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. 2,8%).