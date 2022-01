TECMA Solutions, Gabriele Riva nominato General Manager

TECMA Solutions

BNP Paribas

(Teleborsa) -, tech company specializzata nel settore del Real Estate e quotata su Euronext Growth Milan, hadella società, con effetto dal 7 febbraio 2022. La nomina si inserisce nella strategia di rafforzamento del management che prevede l'per accelerare il processo di espansione a livello nazionale e internazionale. A novembre 2021, l'assemblea aveva ampliato il consiglio di amministrazione a nove membri e nominato quattro nuovi consiglieri.Gabriele Riva ha maturato molteplici, lavorando per oltre 15 anni nella Divisione Corporate and Investment Banking didove ha rivestito la carica di Managing Director. In particolare, è stato coinvolto, in qualità di advisor, in numerosi progetti immobiliari nei principali segmenti del mercato (Residential, Office, Retail, Hotellerie), contribuendo a operazioni che hanno visto come protagonisti, tra gli altri, Generali Real Estate, Covivio, Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre, Cofinimmo, Icade, Immobiliare Grande Distribuzione, Starwood Capital Group, Borio Mangiarotti e Varde."Sono entusiasta di entrar a far parte di un'azienda in forte crescita, unica nel suo genere, dove Innovazione, Tech e Vision risultano fattori caratterizzanti e determinanti per fare la differenza nella valorizzazione digitale degli asset in Italia e Worldwide - ha commentato Riva - TECMA ha sviluppato una profonda conoscenza del settore Real Estate, che, unite ad una vision completamente innovativa, la rendono un irrinunciabile".