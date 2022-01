Tod's in rally con risultati preliminbari 2021

Tod's

(Teleborsa) - Grande giornata per, che passa di mano in forte guadagno dell'11,79%. Il titolo si è infiammato grazie alla forte crescita del fatrurato in asumento del 38,7% nel 2021, in prossimità die livelli pre-Covid (-3,5% sul 2019). Nel quarto trimestre i ricavi sono saliti del 41,6% rispetto al quarto trimestre 2020 e +9,6% rispetto al quarto trimestre 2019."Il 2021 si chiude con risultati di vendita positivi e superiori alle nostre aspettative di inizio anno" ha commentato Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppoA livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 42,88 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 46,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 40,8.