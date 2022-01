Unicredit sottoscrive minibond di Basso Fedele & Figli con garanzia SACE

UniCredit

(Teleborsa) -ha sottoscritto ungarantito parzialmente da SACE della società, storica azienda irpina attiva nel settore dell'olio, in particolare l'extraverginie di oliva DOP. L’operazione rientra nel, il primo programma di emissione di minibond lanciato da UniCredit per le aziende agroalimentari del DSud.Il prestito a, è finalizzato a sostenere gli investimenti pere per realizzare importanti obiettivi diaziendale in tutta filiera produttiva.Basso Fedele e Figli, grazie alin qualità di, si è infatti datasignificativi e ambiziosi che prevedono l’impegno adnell’imbottigliamento dei prodotti a marchio Olio Basso, raggiungendo entro il 2024 il 35% di plastica riciclata e il 40% di vetro riciclato per il packaging primario. L’azienda si è inoltre impegnata a raggiungere unadel proprio fabbisogno, anche mediante autogenerazione di energia, oltre all’acquisto di almeno il 50% dei volumi di olio dasottoposti alle più avanzate verifiche del rispetto diAll'azienda verrà inoltre riconosciuta da UniCredit unanella forma di unaal raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati."Questa nuova frontiera ci stimola a migliorare ed è per noi un'opportunità importante di crescita. Ci aiuterà ad implementare procedure volte a rendere le nostre operazioni ancora più sostenibili ed a rivolgere ancora più energie all'internazionalizzazione", ha affermato lpAd, aggiungendo "abbiamo sempre puntato strategicamente sui mercati Esteri e miriamo a rafforzare le nostre posizioni e ad aprire nuove interessanti opportunità"."Con questa operazione sosteniamo i progetti di investimento di una importante realtà della Campania che ha intrapreso un preciso programma di sviluppo basato su strategie di crescita sui mercati esteri e in ottica ESG, oltre che sull’offerta di un prodotto a marchio proprio con standard qualitativi elevati, nel rispetto di una filiera certificata, attingendo ad un mercato di approvvigionamento italiano", ha sottoloneato, Responsabile per il Sud di UniCredit Italia."L’attenzione al territorio e alla crescita sui mercati esteri delle filiere strategiche del Made in Italy sono parte del nostro DNA e questa operazione lo testimonia", commenta a, Responsabile Mid Corporate Centro Sud di SACE, aggiungendo "il nostro intervento permetterà a un’eccellenza del Mezzogiorno come la Basso Fedele e Figli di raggiungere obiettivi ambiziosi nel suo piano di sviluppo sostenibile rendendo il suo business più competitivo in Italia e nel mondo".