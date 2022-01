Agroalimentare, fatturato in crescita del 16,5% nel 2021

(Teleborsa) -chiude un 2021 molto positivo, con unspinto anche dal record storico del Made in Italy alimentare all’estero per un valore vicino ai 52 miliardi di euro. E' quanto emerge dall’analisi realizzata dasui dati Istat del fatturato "L’emergenza sanitaria Covid ha provocato anche unaa livello globale che hanno privilegiato la scelta nel carrello di prodotti alleati del benessere come quelli della Dieta mediterranea", afferma Coldiretti, aggiungendo cheorasul fatturato di bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi."La situazione di difficoltàle 360mila realtà dellama – sttolinea la Coldiretti – si fa sentireassicurata da ben 740mila aziende agricole e 70mila industrie alimentari"."Le crescenti difficoltà – evidenzia la Coldiretti – devono dunque prevedere un adeguato e immediato sostegno economico per salvare l’economia e l’occupazione della filiera agroalimentare nazionale che rappresenta la prima ricchezza del paese, ma è anche un settore chiave per la sicurezza e la sovranità alimentare soprattutto in un momento in cui con l’emergenza Covid il cibo ha dimostrato tutto il suo valore strategico per il Paese".