Banche, BCE lancia stress test climatici

(Teleborsa) - Lasui rischi climatici per il sistema bancario, la cui esposizione verrà sottoposta a vari scenari che includono unaLo comunica la Banca Centrale Europea in una nota sottolineando che i test di vigilanza sui rischi climatici e la preparazione delle banche saranno condotti nella prima metà del 2022 e i- su base aggregata -In uno scenario di assenza di, con le politiche attuali insufficienti a fermare il riscaldamento globale, ci sarebbe "rischi fisici gravi e costi estremi derivanti dall'aumento di frequenza e di portata, delle catastrofi naturali", scrive la Bce nel documento che riporta gli scenari degli stress test per misurare l'impatto dei rischi climatici sulle banche, che includono anche uno scenario diNello scenario peggiore - si legge nel documentoavverso dei rischi