CdP, finanziamento di 21 milioni per riqualificazione porto Marina di Carrara

(Teleborsa) -garantire unapaesaggistica: questi gli obiettivi del finanziamento del valore diche Cassa Depositi e Prestiti ha concesso all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (AdSP MLOR) per la riqualificazione delLe risorse - si legge nella nota -per i lavori di riqualificazione funzionale e ambientale del waterfront nel porto carrarino (lotti 1, 2 e 4), che avranno un impatto positivo anche sullo sviluppo dell’indotto commerciale e turistico sul territorio, generando un significativo aumento occupazionale in tutti i settori coinvolti, come ad esempio il manufatturiero e il cantieristico, oltre a consentire alla città di godere di un’ampia passeggiata sul mare in corrispondenza del molo di ponente.Il progetto complessivo prevede anche la, con la realizzazione di una nuova piazza che si affaccerà direttamente sul mare, integrata a percorsi pedonali, caratterizzati da dune, vegetazione mediterranea e scogliere. Il finanziamento sarà inoltre destinato a interventi relativi alla viabilità, consentendo un miglioramento dei collegamenti al porto.L’operazione - conclude la nota - "rafforza la collaborazione trafinalizzata a sostenere la forte crescita del porto del Marina di Carrara, che nel 2021 ha visto un incremento del traffico di merci di circa il 32% sull’anno precedente, con oltre 3,4 milioni di tonnellate movimentate; mentre il settore container ha superato i 100.000 Teu (twenty feet equivalent unit, unità di misura che nei trasporti navali indica il container da 20×12×8 piedi) per la prima volta nella storia del porto, che resta tra i